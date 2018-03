Drie keer inbraak in tuinhuis 20 maart 2018

De politiezone Assenede-Evergem heeft afgelopen weekend drie inbraken vastgesteld in tuinhuizen in de Bosstraat, de Ertveldesteenweg en de Oosthoek in Oosteeklo. Bij twee van de inbraken raakten de daders binnen, bij de derde inbraak bleef het bij een poging. De inbrekers namen fietsen en werkmateriaal mee. Bij elke inbraak werd het slot van het tuinhuis geforceerd en opengebroken. (WSG)