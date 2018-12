Dorpsrestaurant opent deuren in nieuw dorpshuis Bass’Cul Joeri Seymortier

09u35 1 Assenede Het nieuwe dorpshuis Bass’Cul in Bassevelde bij Assenede heeft voortaan ook een eigen dorpsrestaurant.

Elke dinsdag en donderdag kan je voortaan in het dorpsrestaurant terecht. De deuren zijn open van 11.30 tot 13 uur. Voor 6,50 euro krijg je een gezonde en evenwichtige maaltijd voorgeschoteld. Ideaal voor senioren of voor mensen die normaal alleen moeten eten, en dat graag eens in gezelschap willen doen. “Na de maaltijd kan je eventueel blijven hangen om een kaartje te leggen of een ander gezelschapsspel te spelen”, klinkt het.

Inschrijven voor het dorpsrestaurant is verplicht, en kan tot de dag zelf via 09/341.72.73.