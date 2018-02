Dorp zondag afgesloten voor carnavalsstoet 15 februari 2018

02u47 0 Assenede Het dorp van Assenede wordt zondag helemaal afgesloten voor de hoogdag van carnaval. De eerste stoet start om 14.30, maar de centrumstraten gaan in de voormiddag al dicht.

De reclamestoet en de carnavalsstoet worden al opgesteld vanaf 11.30 uur. De reclamestoet bouwt op in de Sasdijkstraat, Sint-Andriesstraat en Polderstraat. De carnavalsstoet in de Valkstraat, vanaf het kruispunt met de Groenendijkstraat.





De stoeten zelf worden zondag om 14.30 uur op gang getrokken en volgen dit parcours: Hoogstraat, Markt, Diederikstraat, Kasteelstraat, Trieststraat, Nieuwestraat, Oude Gentweg, Vier Ambachtenstraat, Burgstraat, Waalpoelstraat, Molenstraat, Diederikstraat, zo opnieuw naar de Markt en Hoogstraat.





"Wie komt kijken, kan zondag beter parkeren aan de rand van de gemeente", zegt schepen David Vercauteren. "Alles staat zeer goed aangegeven. Je kan parkeren op Routekesparking aan de Schoolstraat of op de oude ECA-bedrijfsterreinen langs de Kapellestraat." (JSA)