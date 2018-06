Dorp wil 'Kwaliteitskamer' 23 juni 2018

Assenede wil net zoals Kortrijk een zogenaamde 'Kwaliteitskamer' installeren om de ruimtelijke ordening in de verschillende dorpskernen te helpen sturen.





"Als gemeente moeten we vaak oordelen over beeldbepalende gebouwen in onze dorpen", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). "Is een gebouw waardevol of niet? Wat kan stedenbouwkundig op een bepaalde plaats en wat kan niet? Zaken die ik graag wat zou wegtrekken van de politiek en meer in handen wil geven van een groep experten in de Kwaliteitskamer. Noem het een soort van jury met experten zoals architecten, erfgoedspecialisten, een buurtplatform en mensen van stedenbouw. Aan de hand van hun advies kan het schepencollege dan gegronde beslissingen nemen", aldus Philippe De Coninck.





