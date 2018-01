Dorp verliest populairste café 'T EVENWICHT MOET PLAATS MAKEN VOOR APPARTEMENTEN JOERI SEYMORTIER

Assenede Het dorp Oosteeklo, bij Assenede, verliest eind dit jaar zijn populairste café. 't Evenwicht moet noodgedwongen sluiten. Het gebouw wordt verkocht en zal hoogstwaarschijnlijk gesloopt worden om plaats te maken voor appartementen. Cafébaas Stijn Van de Veire (41) staat met zijn rug tegen de muur. "Het pand zelf kopen is gewoonweg onmogelijk", zegt de man.

Eind december moet café 't Evenwicht, pal in het dorp van Oosteeklo, onherroepelijk dicht. Vanaf dan zal je je pintje enkel nog kunnen drinken in Den Eikel, De Pluim en De Slaapmutse. Nadat Joie de Vivre vorig jaar al sloot, moet nu ook 't Evenwicht dicht. Oosteeklo verliest niet alleen een café, maar verliest misschien ook cafébaas Stijn Van de Veire. Hij zit verweven in zowat alle grote activiteiten die in het dorp georganiseerd worden en mag gerust één van de motoren van het sociale dorpsleven worden genoemd.





Officieus te koop

"Het huurcontract loopt tot eind 2018 en we hebben het bericht gekregen dat het niet verlengd zal worden", zegt cafébaas Stijn. "Het café staat al sinds 2006 'officieus' te koop, dus een echte verrassing is het niet. Nu zijn er blijkbaar geïnteresseerde ontwikkelaars die dit hoekpand willen en hier appartementen willen bouwen. Waarom ik het pand niet gewoon zelf heb gekocht? Dat kan ik niet betalen. De prijs die gevraagd wordt is te hoog en kan enkel rendabel zijn als je nadien verschillende appartementen kan verkopen. Het wordt dus einde verhaal voor café 't Evenwicht."





Voor Stijn Van de Veire stopt ook een deel van zijn leven. "Ik heb mijn hele leven nooit anders gedaan dan achter een toog staan", zegt Stijn. "Ik heb eerst vijf jaar in het toenmalige jeugdhuis Biotoop gewerkt en sinds juni 2000 sta ik in 't Evenwicht. Ik mag wel zeggen dat ik een cafébaas in hart en nieren ben. Natuurlijk zou ik graag verder doen, maar ik zou echt niet weten waar. Ik ben een echte dorpsmens en zie het niet zitten om een café buiten Oosteeklo open te houden. In ons dorp zie ik echt geen geschikt pand dat een alternatief kan zijn. Wat ik dan wel ga doen? Daar heb ik vandaag nog geen idee van. Er is werk genoeg, dus ik zal wel iets vinden. Ik wil hier in ieder geval nog een mooi jaar van maken. Wanneer we juist stoppen, staat nog niet vast. Het zou misschien leuk zijn om dat op oudejaarsavond te doen en er dan meteen een spetterend feest van te maken."





Verenigingsleven

Stijn Van de Veire zit ook in zowat het hele verenigingsleven van Oosteeklo verweven: "Ik ben zeer actief binnen het carnaval en dat wil ik zeker en vast blijven verderdoen. Ik heb altijd graag georganiseerd en ik vind dat er veel moet gebeuren in ons dorp. Aan de kar van het carnaval ga ik zeker blijven duwen, maar wat ik voor de rest nog allemaal zal doen, weet ik niet. Ik zal de komende maanden een nieuw toekomstplan moeten uittekenen, maar ik heb nog wel wat tijd", zegt Stijn Van de Veire nog.