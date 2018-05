Dorp nog tot zondag een openluchtmuseum 03 mei 2018

Assenede Assenede is nog tot en met zondag 6 mei een openluchtmuseum. Op heel wat locaties zijn er nieuwigheden te zien.

Op de kunstenroute langs vitrines van inwoners en ondernemers zie je tientallen kunstwerken. Plannetjes van deze route vind je in de openbare gebouwen en bij de lokale handelaars in het centrum van Assenede. "Miekes Kunstatelier bestaat ook dertig jaar en daarom zetten we zaterdag en zondag de deuren open", zegt Mieke Mechelinck. "Het kunstatelier vind je in de Schoolstraat 1a in Assenede. Werk van mijn leerlingen is te zien in de Bijenkorf."





De vzw Vliet organiseert op 5 en 6 mei de filmvoorstelling 'Over de magie van beeldende kunst in Assenede'.





Het volledige programma is terug te vinden op www.assene de.be.