Dorp krijgt recreatiesite 10 april 2018

De gemeente Assenede maakt een plan op om van de sportterreinen van Bassevelde een recreatiesite te maken, waar heel wat vrije tijd gehuisvest kan worden.





Het plan wordt er één naar voorbeeld van Oosteeklo en Assenede-centrum. "De zone tussen de Beekstraat en Kraaigemstraat is nu al de thuis van de voetbal en de ruitersvereniging", zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). "We willen daar op termijn ook jeugdlokalen bouwen. De KLJ zit nu in de Kerkstraat, maar zou dan ook naar daar kunnen verhuizen. Met jeugdlokalen, de ruitersvereniging en de voetbal krijgen we ook in Bassevelde een mooie stek voor de vrije tijd. De uitvoering van de plannen wordt sowieso iets voor de volgende beleidsploeg, na de komende gemeenteraadsverkiezingen." (JSA)