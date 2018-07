Diederik na drie jaar weer thuis 27 juli 2018

02u27 0

Het standbeeld van Diederik van Assenede is na meer dan drie jaar opnieuw thuis. Het bekendste gezicht van het dorp zit weer op zijn vaste stek aan de Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk, op de Markt in Assenede.





Diederik van Assenede schreef zich 750 jaar geleden de geschiedenis in met 'Floris ende Blancefloer'. Dat wordt in Assenede al een tijdje gevierd. Het bekende standbeeld van de hand van kunstenaar Peter Audenaert verhuisde ruim drie jaar geleden naar de tuin van het gemeentehuis, omdat er grote renovatiewerken moesten gebeuren aan de kerk. Nu de werken eindelijk definitief achter de rug zijn, keert Diederik terug naar zijn oude stekje: op het bankje aan de Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk.





(JSA)