Diamanten liefde begon op Triestkermis 31 januari 2018

02u39 0

Cyriel Van Damme en Alma Hovaert uit de Trieststraat 163 in Assenede hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Het diamanten koppel leerde elkaar kennen op Triestkermis. In die tijd had je nog heel wat cafés op de Triest. Cyriel heeft dertig jaar gewerkt bij Kuhlmann. Alma werkte eerst in de weverij op 't Sas, later in de Suikerfabriek en uiteindelijk bij Sint-Jan Baptist in Zelzate. Cyriel en Alma hebben twee kinderen, Walter en Monique. Die zorgden voor drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





(JSA)