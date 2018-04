Diamant voor Roger en Estella 17 april 2018

Roger De Roo en Estella Verheecke uit Assenede zijn zestig jaar getrouwd. De verliefdheid begon al vroeg. Estella was bevriend met de zus van Roger, en zo sloeg de vonk over. Roger werkte op de Kuhlman en Estella als naaister. Het diamanten koppel heeft twee kinderen: Frank en Petra. Zij zorgden op hun beurt voor zeven kleinkinderen: Chloë, Eline, Noemi, Gertjan, Quentin, Arthur en Jana. Het achtste is op komst.





(JSA)