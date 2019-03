Dealer (26) riskeert jaar cel en 8.000 euro boete JDG

15 maart 2019

16u16 3 Assenede Een 26-jarige man riskeert een celstraf van één jaar en 8.000 euro boete voor het dealen van cannabis en cocaïne. Het parket kwam hem op het spoor tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een andere beklaagde in Brugge: uit het sms-verkeer bleek toen dat de twintiger drugs aan hem verkocht vanuit een appartement in Assenede.

Het bewuste appartement stond op naam van de toenmalige vriendin van de twintiger. Zij stond dat toe, maar getuigde tijdens het onderzoek wel tegen haar vriend. “Uit wraak”, stelt de advocaat van de beklaagde. “Ze maakt een reusachtige dealer van hem.”

De verdediging erkent dat er - tijdelijk én op kleine schaal - cannabis is gedeald, maar ontkent dat de beklaagde ook cocaïne heeft verhandeld. “Mijn cliënt heeft tussen 20 mei en 20 juni 2017 cannabis gedeald, dat is ook het enige dat is bewezen.”

Het Openbaar Ministerie houdt er een andere mening op na: “Uit een telefoontap blijkt dat hij vaak omgaat met mensen in het drugsmilieu. In november 2016 werd bij hem al een huiszoeking uitgevoerd nadat een vriend van hem - met 12.000 euro cash geld - werd aangetroffen in zijn wagen. In Nederland, waar de man officieel verblijft, werd bovendien zijn brommer aangetroffen toen een cannabisplantage werd opgerold.”

“Dat kan wel zijn, maar je bent strafrechtelijk niet verantwoordelijk voor de mensen met wie je omgaat”, antwoordt de verdediging. Vonnis op 5 april.