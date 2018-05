De Trekvogels bestaan 20 jaar 23 mei 2018

Wandelclub De Trekvogels, met thuishaven in Boekhoute, heeft de twintigste verjaardag gevierd. Al twee decennia organiseert de vereniging wandeltochten, busreizen om te wandelen en nationale en provinciale tripjes naar evenementen. "De wandelvereniging is een meerwaarde voor Assenede", zegt schepen David Vercauteren. "De inzet van de vrijwilligers is onbetaalbaar. Zij houden het mooie Boekhoute levend en zetten mensen aan tot bewegen. Daar zijn wij hen dankbaar voor."





(JSA)