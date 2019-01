David Windels volgt Nic Van Zele op als voorzitter CD&V Assenede Joeri Seymortier

15 januari 2019

10u39 0 Assenede David Windels is de nieuwe voorzitter van CD&V Assenede. Hij volgt in die functie Nic Van Zele op.

CD&V Assenede heeft haar driejaarlijkse voorzittersverkiezingen gehouden. David Windels uit Assenede werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Nic Van Zele op die zich zal toeleggen op de gemeenteraad en politieraad. David Windels is 43 jaar en getrouwd met Nathalie Steyaert. Hij is papa van Maxim en Thibo. David Windels is een pluimveehouder en zetelt in het bestuur van de pluimveehouders voor Oost-Vlaanderen. De voorbije legislatuur was hij OCMW-raadslid in Assenede. Windels is ook al 18 jaar brandweerman in Assenede.