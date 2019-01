DAVID VERCAUTEREN: “Luisteren naar de mensen: dat is mijn belofte!” 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joeri Seymortier

04 januari 2019

08u46 0 Assenede David Vercauteren (43) was al een deel van de vorige legislatuur schepen van Assenede, en mag dat nu voor de volledige zes jaar blijven.

Met 1.176 voorkeurstemmen scoorde hij dan ook ijzersterk op de lijst van SamenPlus. Vercauteren is altijd een politicus geweest die tussen het volk stond en dat werd duidelijk beloond. "Luisteren naar de mensen is de grootste belofte die ik voor de komende zes jaar doe", zegt David Vercauteren. "Politiek is iets wat je tussen de mensen moet doen en niet ergens op een bureau in een torentje. Ik wil zijn waar het gebeurt, want daar hoor je ook wat de mensen denken en voelen. Ik doe dat niet alleen de maanden voor de verkiezingen, maar zes jaar lang. Dat is mijn manier van aan politiek doen."

David Vercauteren wordt onder andere bevoegd voor Feestelijkheden, Technische Dienst, Landbouw en Communicatie. "Ik wil aanspreekbaar zijn: zowel in het echt als via sociale media", zegt de schepen. "Ik maak er een erezaak van om op elke vraag te antwoorden. Ook al is het een negatief antwoord: wie een vraag stelt, wil het antwoord kennen. In een landelijke gemeente als Assenede kan je niet alles doen wat de mensen vragen. Maar als je eerlijk uitlegt waarom, dan begrijpen de mensen dat wel.”