Daklozen die geld vonden toch veroordeeld KOPPEL MOET GEEN 300.000, MAAR 130.000 EURO TERUGGEVEN SAM OOGHE

30 juni 2018

02u45 0 Assenede Het dakloze koppel dat eind 2017 een stapel geld ontdekte in een verlaten pand in Assenede, is veroordeeld tot celstraffen met uitstel. Zelf claimden ze bijna 300.000 euro gevonden te hebben, maar de rechtbank besliste dat de twee slechts 130.000 euro moeten teruggeven.

"Hoe kan dit diefstal zijn? Die mensen vinden geld in een verlaten pand van een overleden vrouw, en haar zoon wist niet eens van dat geld. Hoe kan iemand je bestolen worden van iets waarvan je niet eens weet dat het van jou is?"





Advocaat Jesse Van Den Broeck had natuurlijk een punt, vorige week voor de correctionele rechtbank van Gent. Hij verdedigde er Joey D. (32), een man die al jarenlang op straat leefde en die in november vorig jaar een vondst deed die zijn leven zou veranderen.





In een verlaten huisje, niet ver van het dorpscentrum van Assenede, vonden hij en zijn vriendin Kimberly V. (33) in een oude Singer-naaimachine een stapel geld. 300.000 euro, volgens de eerste verklaringen van de dakloze man. Dat geld was ooit van M.V.H. (95), een weduwe die in 2016 overleed. Zonder medeweten van haar zoon, die verderop in Assenede woont, verstopte ze al haar geld in de naaimachine. Zelfs toen ze op het einde van haar leven bij haar zoon ging inwonen, repte ze er met geen woord over. Of dat beweert althans de verdediging. Dat alles kon Joey D. en Kimberley A. worst wezen. Zij begonnen hun geld als weldoeners uit te geven. Aan alle personen die hen in de jaren ervoor geholpen hadden met onderdak en allerlei diensten. De ene kreeg enkele honderden euro's, de andere zelf enkele duizenden. Minstens elf vrienden van het dakloze koppel kregen geld toegestopt. Ondertussen ging het duo op hotel, kochten ze gsm's en begonnen ze het geld met mondjesmaat te storten. "Het verhaal lijkt wel op een sprookje", sprak de procureur tijdens de behandeling van hun proces. "Maar iedereen weet dat sprookjes met spinnewielen niet goed aflopen."





Drugszaak

Want de droom werd een nachtmerrie. Het koppel ging wonen in het tuinhuis van vrienden. Die waren echter betrokken in drugshandel.Toen de politie er aanklopte, deed Joey open. Hij stond nog geseind voor een vonnis van jaren geleden en werd meegenomen naar het kantoor, waar de politiemannen prompt tienduizenden euro's cash in zijn zakken ontdekten. Zo ging de bal aan het rollen - en voor Joey het besefte, zat hij in de cel met zijn vriendin. Ze riskeerden anderhalf jaar gevangenis voor diefstal en drugsfeiten, en de zoon van M.V.H. wilde al het geld terugzien. De rechtbank besliste gisteren dat het koppel zo'n 130.000 euro moet teruggeven - meer kan niet bewezen worden. Ze krijgen celstraffen met uitstel, en zijn dus vrij onder voorwaarden. En de vrienden? Die moeten het geld teruggeven. Het sprookje is voorbij.