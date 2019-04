Controles en preventie rond ‘Hot Shot Party’ Wouter Spillebeen

15 april 2019

13u25 0 Assenede Terwijl fuifgangers zich afgelopen weekend op de ‘Hot Shot Party’ aan de N49 in Assenede amuseerden, organiseerde de politie gerichte controles in de buurt. Het grote merendeel van de gecontroleerde chauffeurs waren in orde.

In totaal moesten 705 chauffeurs in de nacht van zaterdag op zondag een ademtest afleggen in de directe omgeving van de fuiftent. Slechts drie van hen hadden te veel gedronken. Daarnaast controleerde de politie ook fietsers op het gebruik van fietsverlichting. Tien fietsers werden geverbaliseerd. Dat de meeste gecontroleerde chauffeurs en fietsers in orde waren, heeft mogelijk te maken met de preventieve maatregelen die de politie nam. In de directe omgeving van de fuif werden namelijk twee LED-borden geplaatst om bezoekers te waarschuwen dat een BOB best de wagen bestuurt en dat fietsverlichting aan te raden is. “Een verwittigd man of vrouw is er minstens twee waard”, klinkt het bij de politie.

Naast de chauffeurs die een glas te veel op hadden en de fietsers die zonder werkende verlichting reden, beboette de politie nog drie andere personen, onder andere voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.