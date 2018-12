Clementine Soens viert 100ste verjaardag in rusthuis Assenede Joeri Seymortier

29 december 2018

Assenede Clementine Soens heeft haar honderdste verjaardag gevierd in het woonzorgcentrum van Assenede.

Clementine werd vlak na het einde van de Eerste Wereldoorlog geboren in Oosteeklo. Niet veel later verhuisde ze naar Lembeke. “In de woelige oorlogsjaren ontmoette ze Albert De Meester”, vertelt schepen David Vercauter. “Hun liefde werd op de proef gesteld, want Albert werd krijgsgevangen genomen. Gelukkig overwint echt liefde alles en na het einde van de Tweede Wereldoorlog kon het koppel trouwen. Clementine keerde met Albert terug naar de vruchtbare grond van Oosteeklo. Daar werd ze moeder van een flink gezin.