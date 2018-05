Chauffeur die inreed op file, is rijbewijs kwijt 09 mei 2018

Het rijbewijs van de bestuurder van een kraanwagen die maandag rond 15 uur op een file in reed op de expresweg E34 ter hoogte van Oosteeklo is ingetrokken. De kraanwagen raakte een personenwagen, een bestelwagen en een tankwagen vol melk voor hij ter hoogte van de verkeerslichten aan de Stroomstraat tot stilstand kwam. De 44-jarige man die de Duitse nationaliteit heeft, reageerde volgens het parket vermoedelijk te laat op de file. Een verkeersdeskundige voert verder onderzoek naar de aanrijding.





De Duitse chauffeur zat na de aanrijding gekneld in zijn cabine. De brandweer kon hem bevrijden, waarna hij in levensgevaar werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De inzittenden van de drie andere voertuigen liepen slechts lichte verwondingen op. (WSG)