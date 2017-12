CD&V en N-VA trekken als 'Anders'naar kiezer 02u30 0 Foto JSA Dit wordt het nieuwe logo van Anders in Assenede. Assenede CD&V en N-VA trekken volgend jaar met een nieuwe gezamenlijke beweging naar de kiezer in Assenede. Die beweging krijgt de naam 'Anders'.

Trees Van Eykeren (CD&V) en Guido Van De Veire (N-VA) zijn de enige namen die vandaag gekend zijn. "De kleur van de beweging Anders is goud", legt Trees Van Eykeren uit. "Goud straalt daadkracht en klasse uit, en dat is ook de manier waarop de beweging aan politiek wil doen. We gaan volgend jaar met een driepuntenplan naar de kiezer: 'bruisende dorpskernen', 'veilig thuis en onderweg' en 'gemeentehuis dichter bij u'."





"Wij maken ons zorgen om de leefbaarheid van de vier dorpskernen, want die werden de voorbije jaren bijna doodstil gemaakt. Ook van het gebrek aan een gevoel van veiligheid en verkeersveiligheid liggen de mensen wakker", gaat Van Eykeren verder.





"Tenslotte werd ook de dienstverlening in de gemeente enorm afgebouwd zonder dat daar iets tegenover stond. Inwoners moeten nu verlof nemen om naar het gemeentehuis te kunnen gaan en de e-loketten zijn nog ondermaats uitgebouwd. Anders wil inzetten op dienstverlening in het gemeentehuis op zaterdagvoormiddag, een mobiele ambtenaar en een goed uitgewerkte e-dienstverlening", besluit Van Eykeren.





(JSA)