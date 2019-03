Carnavalsstoet omwille van stormweer verplaatst naar 6 april Anthony Statius

10 maart 2019

12u36 0 Assenede De carnavalsstoet in Assenede van zondag werd afgelast door het stormweer. Prinses Carnaval Sarah Keisse laat weten dat de stoet verplaatst is naar zaterdagavond 6 april. “Iedereen is wel welkom om carnaval te vieren”, zegt Sarah Keisse.

In overleg met de veiligheidsdiensten hebben de werkgroep carnaval in Assenede en het feestcomité beslist om de stoet niet te laten doorgaan omwille van de voorspelde storm. “Het risico was te groot”, zegt Sarah Keisse. “Ik mag er niet aan denken dat er een stuk van een praalwagen waait en op een kind terechtkomt. Het wordt wel geen stille namiddag, want de cafés blijven open en de aanwezige carnavalisten en verenigingen zullen sowieso carnaval vieren. Iedereen is welkom om mee te komen vieren, het zal gewoon zonder stoet zijn.”

Maar uitstel is geen afstel. “We plannen een avondstoet op zaterdag 6 april”, zegt Keisse. “Die avond is er in de regio nog geen evenement gepland.”