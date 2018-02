Carnavalsprins Kris De Scheemaeker op lijst Anders 13 februari 2018

Kris De Scheemaeker (31) uit Assenede, de prins van het prinsenpaar van België, stapt in de politiek. Hij is de eerste onafhankelijke kandidaat van de nieuwe politieke beweging Anders.





Anders wordt in Assenede de nieuwe lijst voor CD&V, N-VA en onafhankelijken. De nieuwe kandidaat vindt het belangrijk te investeren in degelijk materiaal voor de jeugd, los van de investeringen in gebouwen. "Ik merk dat er miljoenen besteed worden aan gebouwen, maar voor de inrichting en het materiaal is er geen geld", zegt Kris De Scheemaeker. "Dat betekent dat jeugdbewegingen en kinderopvang het nog altijd met materiaal moeten doen van in mijn eigen jeugd. Ook naar feestelijkheden toe is er werk aan de winkel. De Bijenkorf heeft veel geld gekost, maar je mag er amper iets doen. Ook wanneer de jeugd een feest wil geven, moeten zij heel veel geld uitgeven aan een tent. Een goede polyvalente zaal, met basisinfrastructuur, op een locatie die niemand stoort, zou ideaal zijn." (JSA)