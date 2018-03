Carnaval met Halfvastenstoet 08 maart 2018

02u50 0

Oosteeklo viert van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart carnaval. Hoogtepunt is de Halfvastenstoet van zondag.





Al jaren trekken de 'Carnavalvîrkens' aan de Oosteeklose carnavalkar. "Hier in Oosteeklo leeft carnaval nog echt", zegt Stijn Van de Veire. "We ballen alles wel bewust in één weekend. Dat betekent dat we onze Prins of Prinses Carnaval pas de vrijdagavond kiezen. Dat lijkt raar, maar het zorgt er wel voor dat in dat ene weekend iedereen alles wil en kan geven."





Vrijdag 9 maart wordt 's avonds gestart met de traditionele prinsenverkiezingen. Zaterdag is er in de parochiezaal vanaf 14 uur een kindercarnavalmiddag met Urkie Purkie. 's Avonds is er kroegentocht. Het absolute hoogtepunt blijft de Halfvastenstoet op zondag 11 maart. Met ook dit jaar de traditionele varkentjesworp. "Dan wordt het opnieuw over de koppen lopen in het centrum van Oosteeklo", klinkt het nog. (JSA)