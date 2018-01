Carnaval krijgt eerste Zottenstoet 02u46 0 Foto JSA Frederick Buysse, nar Dieter Linthout en Prins Dewa I verwachten veel van de eerste Zottenstoet.

Carnaval Assenede krijgt er dit jaar een nieuwe attractie bij. Voor het eerst wordt een Zottenstoet georganiseerd.





De Zottenkoers is al een gevestigde waarde in Assenede, maar daar wordt nu op zondag 11 februari voor het eerst ook een Zottenstoet aan gekoppeld. "De Zottenstoet wordt een minioptocht met de fanfare, waarbij alle deelnemers aan de Zottenkoers zich in een stoet kunnen voorstellen aan het publiek", zeggen schepen David Vercauteren en Prins Dewa I. "Deelnemen kan enkel met niet-gemotoriseerde wagens die mooi verlicht zijn. Sommige groepen bouwen weken aan die wagentjes. We willen met deze Zottenstoet ook op de eerste zondagavond van het carnaval de mensen van Assenede massaal buiten krijgen. Vroeger kregen de mensen de wagentjes van de Zottenkoers amper te zien. Door er een stoet van 1,6 kilometer van te maken zal dat nu wel kunnen."





Inschrijven voor de Zottenkoers en Zottenstoet: www.carnavalassenede.be. (JSA)