Carnaval heeft vijfde prins 23 januari 2018

Assenede had al vier prinsen carnaval op zijn grondgebied, en daar is sinds dit weekend een vijfde bij gekomen. Hades De Scheemaecker (7) mag zich de nieuwe Nationale Kinderprins van België noemen.





Je kon in onze krant al lezen dat Assenede bulkt van de carnavalsprinsen. Stijn De Walsche is de regerende Prins Carnaval, Maarten Van Laere is de Nationale Prins van België 2018. Maarten Van De Velde is de Provinciale Prins Oost-Vlaanderen 2018. Ons land heeft ook een Prinsenpaar van België. En jawel, de prins van dat koppel is Cisse De Scheemaecker, uit Assenede. Het is nu zijn zoon Hades die in Zellik de nieuwe Kinderprins van België geworden is. "Ik ben trots op mijn titel. Carnaval is gewoon heel erg leuk", zegt de kleine Hades. (JSA)