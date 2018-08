Cafés houden culinaire kroegentocht 11 augustus 2018

Nog tot 13 augustus kan je inschrijven voor de culinaire kroegentocht, die de feestcommissie Oosteeklo op zaterdag 18 augustus lanceert in en langs de vijf cafés in het dorp. "Je krijgt die avond een aperitief, twee koude en twee warme gerechten, en een dessert. Maar wel op vijf verschillende locaties", zegt Guido Van de Veire van de feestcommissie. "Zo bezoeken de mensen eens al onze horecazaken en kunnen ze culinair genieten. Je betaalt 15 euro, maar op het einde van de avond heb je wel een menu op met een marktwaarde van zowat 50 euro."





Volwassenen betalen 15 euro en kinderen jonger dan 12 jaar mogen meesmullen voor 7,5 euro. Inschrijven tot uiterlijk 13 augustus via feestcommissieoosteeklo@gmail.com of 0474/21.94.03. (JSA)