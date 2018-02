Café Cambrinus (even) weer open UITBATERS ELSY EN WIMPIE ACHTER TOOG TIJDENS CARNAVAL JOERI SEYMORTIER

03u03 0 Assenede Verrassing van formaat in Assenede. Het legendarische café Cambrinus in de Hoogstraat opent opnieuw de deuren. Wel maar voor even, tijdens het carnaval van de komende weken. Ook de al even legendarische uitbaters 'Elsy en Wimpie' beloven opnieuw van de partij te zijn. Het café sloot zes jaar geleden de deuren omdat de eigenaar andere plannen heeft met het pand.

Café Cambrinus was nog een echt volkscafé, waar iedereen iedereen kende en alle dorpsverhalen over de tong gingen. Maar de eigenaar van het pand heeft andere plannen, dus moest het café in 2012 dicht. De wieler- en schutterskampioenen werden van de muur gehaald en de tapkraan werd definitief dichtgedraaid. Maar ondertussen is er aan het leegstaand pand nog geen haar veranderd.





Heel wat inwoners van Assenede missen Elsy Vercauter en haar café nog steeds, en dus besloten haar kinderen Evy en Nico Van De Veire, en haar neef Dieter Vercauter het legendarische café nog één keer open te doen. "We doen dat voor carnaval", verduidelijkt Dieter. "De mensen klagen soms dat er tijdens carnaval te weinig cafés zijn om carnaval te vieren. Dan is het dubbel jammer om te zien dat het café van mijn tante al meer dan zes jaar leeg staat zonder dat er iets gebeurt. Dus besloot ik contact op te nemen met de eigenaars van het pand met de vraag om het café voor een korte periode tijdelijk te heropenen. Cambrinus is Asseneeds carnavalserfgoed. Het is er nog steeds. Waarom zouden we het dan niet gebruiken?"





Alle instanties hebben ondertussen groen licht gegeven voor een pop-up van het legendarische café. "Een droom die uitkomt voor de hele familie", reageert Elsy.





Traantje wegpinken

"Ik heb zelf ontelbare uren achter de toog van het café gesleten. Natuurlijk mis je dat. Ik zie het zitten om nog eens achter de toog te staan, ook al zal ik wel een traantje wegpinken. Ik heb lang getwijfeld, maar de kinderen wilden het zo graag. Het wordt fijn om alle oude klanten terug te zien. Maar ook de jongere generatie is welkom."





Voor het café heropent, moet er wel nog één en ander gebeuren. "We hebben al een nieuwe toog geplaatst, grondig gepoetst, en nu is het een kwestie van aankleden", zeggen Evy en Nico. "Bedoeling is om het gezellig en kleinschalig te houden. De familie en enkele leden van het HDC Cycling Team zullen het café uitbaten en de feestvierders van pintjes voorzien. Elsy en Wimpie zullen zeker mee achter de toog staan. We gaan ze niet tegen kunnen houden", lachen ze.





Cambrinus zal open zijn tijdens de Zottestoet van 11 februari, Sloezenmaandag op 12 februari en Vastenavond 13 februari. Ook tijdens de stoet van 18 februari gaat het café opnieuw open.