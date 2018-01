Cadeaus voor kansarme gezinnen 02u34 0 Foto JSA

Viva, de socialistische vrouwenafdeling van Assenede, heeft heel wat cadeaus uitgedeeld voor kinderen uit kansarme gezinnen in de gemeente. Viva organiseerde in het najaar een geslaagde tweedehandsbeurs voor kleding. "Met de opbrengst van de verkoop werden er extra attenties gekocht voor de gezinnen die in Assenede door het OCMW gesteund worden", klinkt het. "We zijn de handelaars dankbaar die bijgedragen hebben voor dit goede doel."





(JSA)