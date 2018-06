Burgemeesters fietsen 250 kilometer 05 juni 2018

De burgemeesters van Assenede en Sint-Laureins gaan eind deze maand op twee dagen tijd 250 kilometer fietsen, om zo geld in te zamelen voor de natuur in het Meetjeslands Krekengebied. Vanaf nu kan iedereen de sportieve politici financieel steunen. Burgemeester Franki Van de Moere uit Sint-Laureins, gemeenteraadsvoorzitter Carlos Bonamie uit Sint-Laureins, burgemeester Philippe De Coninck van Assenede en schepen Servaas Van Eynde van Assenede kruipen op 23 en 24 juni op de fiets, en rijden op twee dagen als een team van Diksmuide naar Mechelen.





Tijdens Expeditie Natuurpunt gaan over heel Vlaanderen 75 teams van telkens vier sportievelingen de uitdaging aan. Ze zamelen elk minimum 1.500 euro in voor hun favoriete natuurgebied. Inwoners van het Meetjesland kunnen het team De Krekengemeentes steunen op www.expeditienatuurpunt.be met een gift. Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar. (JSA)