Burgemeester lanceert drie nieuwkomers 17 maart 2018

02u32 0

Burgemeester Philippe De Coninck lanceert drie nieuwe kandidaten voor zijn lijst SamenPlus, een samenwerking tussen Open Vld, Groen, sp.a en onafhankelijken. Evert Geldhof is amper 18 jaar en wordt de jongste kandidaat op de lijst. Hij is lid van Groen. Evert is leider bij de Chiro Assenede, voetbalt, en studeert elektromechanica in het PTI. "Het is goed dat jongeren aan politiek doen. Zo worden de jeugddossiers vanuit de ogen van de jeugd zelf bekeken", zegt Evert.





Advocaat en curator Nicolas Claerhout (38) uit Oosteeklo is onafhankelijke. "Kritiek geven aan de zijlijn is gemakkelijk", vindt Claerhout. "Als je iets wil veranderen, dan moet je proberen mee te besturen."





Derde nieuwkomer is Lieselotte Van Hoecke (31) uit Oosteeklo. Zij werkt bij het OCMW Gent, is actief in de Wereldwinkel en kandidaat voor sp.a. "Ik stap in de politiek uit verontwaardiging van wat in onze samenleving gebeurt. Ik wil het beter maken", klinkt het.





"Onze lijst telt 23 kandidaten, en daarvan zal de helft nieuw zijn", zegt De Coninck. (JSA)