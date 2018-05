Buitenlandse ploegen sieren podium U13Cup 29 mei 2018

De U13Cup van afgelopen weekend in Bassevelde heeft een volledig buitenlands podium opgeleverd. De organisatie deed haar naam van één van de grootste jongerentornooien van het land, weer alle eer aan.





"Valencia CF is de trotse winnaar van de U13Cup 2018", zegt de organisatie. "De vleermuizen wonnen in de finale met 2-0 van AZ Alkmaar. Sporting Club de Portugal haalde het in de kleine finale van FC Nantes. Daarmee heeft de U13Cup voor het eerst in de geschiedenis een volledig buitenlands podium. Het was opnieuw een geslaagde editie." (JSA)