Broer oud-schepen stapt in politiek 29 maart 2018

Rudi Steyaert (65) uit Boekhoute komt op de lijst Anders, de samenwerking tussen N-VA, CD&V en onafhankelijken in Assenede.





Rudi Steyaert is de zoon van de vroegere gemeentesecretaris Henri Steyaert en de broer van voormalig schepen Roger Steyaert. Rudi was jarenlang verzekeringsmakelaar en bankdirecteur voor Dexia. Later stapte hij over naar Axa, maar nu geniet hij van zijn pensioen. "Ik ben al jaren lid van N-VA", zegt Rudi Steyaert. "Volgens mij de enige echt Vlaamse partij, met een goede toekomstvisie en een partij die het aandurft tegen heilige huisjes te schoppen. N-VA moet mee kunnen besturen in Assenede. Het nieuwe politieke project Anders beantwoordt hiervoor het best aan mijn verwachtingen. Een bijkomende reden is ook dat mijn geboortedorp Boekhoute door de huidige bestuursploeg volgens mij stiefmoederlijk wordt behandeld. Dat kan anders", besluit Rudi Steyaert.





