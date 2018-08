Briljanten huwelijksverjaardag in Sasdijkstraat 22 augustus 2018

Juliaan Van Cleemputte en Cecile De Bruyne uit de Sasdijkstraat in Assenede hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd en zijn nu een briljanten koppel. Het is nog maar het tweede koppel dit jaar die een briljanten jubileum kan vieren. Juliaan werkte bij de koffiebranderij De Coninck-Hesters. Cecile zorgde ondertussen thuis voor de drie kinderen, Patrick, Caroline en Pascal. Zij zorgden op hun beurt voor negen kleinkinderen en achterkleinkinderen. Juliaan houdt nog van puzzelen en kaarten, Cecile houdt zich graag bezig 'in den hof'.





(JSA)