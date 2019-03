Briljanten feest: Marcel en Georgette 65 jaar getrouwd Joeri Seymortier

01 maart 2019

08u54 0 Assenede Marcel Scheir en Georgette Cortvriendt uit de Kloosterstraat in Assenede zijn 65 jaar getrouwd, en dus een briljanten koppel.

Het waren de zussen van Marcel die er destijds voor gezorgd hebben dat de twee een koppel werden. In 1954 zijn ze getrouwd. Marcel werkte in de bouw en werd werfleider. Georgette werkte thuis en op de boerderij. Het briljanten koppel heeft een dochter Christine en een zoon Marnix, twee kleinkinderen en ondertussen al vier achterkleinkinderen. De meeste vrije tijd ging naar KGB en Okra. Marcel zat in heel wat feestcommissies, was lid van Vakantiegenoegens en van de sportraad. Ook de wandelsport is altijd belangrijk geweest.