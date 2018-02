Brandweermannen rijden collega naar laatste rustplaats 26 februari 2018

Normaal zat Hugo Van Hamme uit Assenede altijd achter het stuur van de pompwagen. Maar zaterdag niet. Aan het begin van vorige week was de brandweerman, met 28 jaar dienst, overleden na een strijd tegen kanker. Hij werd 54. Zijn urne werd zaterdag met de brandweerwagen naar het crematorium in Lochristi gereden. In een korte, serene dienst haalden vrienden en familie herinneringen op aan 'hun' Hugo. Een trompettist en handige Harry, die zelfs op zijn leeftijd nog dolverliefd was op zijn echtgenote, Germaine. Hij woonde samen met haar en haar dochter Tiny in Assenede. "Je sloot mij in de armen alsof ik je eigen kind was", schreef Tiny in een brief. "Ik kon altijd bij jou terecht voor hulp of goede raad. Maar nu niet meer. We zullen je missen." Onder de vele aanwezigen in de volle Azaleazaal waren ook de collega's van Hugo. Zijn zes kompanen beschermden de urne de hele dienst lang in interventiekledij. (OSG)