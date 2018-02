Brandweer rouwt om geliefde chauffeur (54) 21 februari 2018

De brandweerzone Centrum is in diepe rouw. Chauffeur Hugo Van Hamme uit Assenede is op 54-jarige leeftijd bezweken na een ongelijke strijd met kanker.





De man was 28 jaar in dienst bij de brandweer en was bij zijn collega's erg graag gezien. Door zijn lange staat van verdienste kende iedereen hem heel goed. Hij stond dan ook bekend als een harde werker. Zaterdag zal hij om 9 uur gecremeerd worden in Lochristi. De brandweer is dan ook van plan om hem op gepaste wijze een laatste eer te betuigen. "Een autopomp met zes collega's zullen in interventiekledij naar het crematorium Westlede rijden", zegt brandweerwoordvoerder Bjorn Bryon. "Zij gaan tijdens de dienst ook rond de urne staan. De andere collega's zullen in uniform langs beide zijden van de aula staan. We willen dan ook de familie ons diepste medeleven betuigen."





Hugo laat een vrouw en stiefdochter na. (JEW)