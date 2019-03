Brandstichters vluchtten naar Assenede, volgens getuigen Wouter Spillebeen

04 maart 2019

16u56 0 Assenede In de Poeldijk in Sas van Gent, net over de grens met Nederland, is in de nacht van zaterdag op zondag een wagen in brand gevlogen. Volgens omstaanders is de brand vermoedelijk aangestoken en vluchtten de daders weg richting Assenede.

Een getuige zegt dat twee jonge mannen verantwoordelijk zijn voor de wagenbrand, die ongeveer een half uur na middernacht ontstond. De vermoedelijke daders zouden daarna weggewandeld zijn in de richting van Assenede. Of het om Belgen of Nederlanders gaat, is niet gekend.

De politie heeft naar eigen zeggen afgelopen weekend geen melding gekregen over het incident en is momenteel dus ook nog niet op zoek naar de daders. Wie informatie zou hebben over de brandstichting kan contact opnemen met de lokale politie in Nederland.