Bouw brug over N49 start volgende maand 13 maart 2018

02u52 0

De aanleg van een brug over de N49 ter hoogte van de Stroomstraat in Oosteeklo bij Assenede, start volgende maand al. Uit een nieuwe planning van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) blijkt dat de eerste fase van de werken zal uitgevoerd worden van april tot juni dit jaar. Tijdens die fase zal het verkeer in beide richtingen over elk één rijstrook rijden.





In de zomer worden de werken even stilgelegd, voor het drukke kustverkeer.





Van augustus dit jaar tot maart volgend jaar wordt dan verder gewerkt. In die tweede fase rijdt het verkeer over versmalde rijstroken. (JSA)