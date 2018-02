Boom ontworteld bij ongeval 19 februari 2018

02u40 7

Twee mensen zijn gisteravond rond 19.45 uur gewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval in de Oosthoek in Assenede. De bestuurder van een Peugeot reed in de richting van de N49 en verloor plots de controle over het stuur van zijn voertuig. De wagen ramde eerst een boom, waardoor die ontworteld raakte. Daarna belandde de auto in de gracht en woelde die de sloot helemaal om. Vlak voor een volgende boom wipte de wagen weer op de baan om dan op de zijkant tegen die tweede boom tot stilstand te komen. De bestuurder en passagier geraakten niet uit hun wagen en moesten bevrijd worden door de brandweer. Een ambulance bracht de slachtoffers over naar het AZ Alma in Eeklo. Bij het ter perse gaan was het nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe waren. De brandweer zette de Oosthoek in beide richtingen af voor het verkeer. (JEW)