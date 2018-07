Blikvangers verdwijnen 11 juli 2018

02u36 0

Assenede heeft het gehad met de blikvangers op het grondgebied van de gemeente, en zal ze dan ook overal verwijderen. Het blijken vooral aantrekkingspolen voor zwerfvuil te zijn. "Op sommige plaatsen zullen ze vervangen worden door een vuilnisbak", zegt schepen Hubert Staelens (SamenPlus). "Voorts worden ook beugels geplaatst in alle vuilnisbakken om te voorkomen dat er huisvuil in gedeponeerd wordt. Huisvuil hoort thuis in een restafvalzak, en niet in de kleine vuilnisbakjes langs de weg." (JSA)