Bisschop Van Looy ontmoet Syrisch gezin SPECIALE EUCHARISTIEVIERING EN BEZOEK AAN VLUCHTELINGEN ANTHONY STATIUS

02u30 0 Foto Anthony Statius Bisschop Luc Van Looy met het Syrische gezin. Assenede Een gezin van Syrische vluchtelingen kreeg gisterenmiddag de Gentse bisschop Luc Van Looy over de vloer. Omar Ali en zijn vrouw Rabia Arif wonen al acht maanden met hun vijf kinderen in een gezellig huisje van de parochie Assenede-Evergem-Zelzate. "We wonen hier heel graag, het zijn hier allemaal vriendelijke mensen", zegt oudste dochter Sidra (13), die al vlot Nederlands spreekt.

In het kader van de Internationale dag van de Migrant en de Vluchteling besteedde de Gentse bisschop Luc Van Looy gisteren bijzondere aandacht aan vluchtelingen die worden opgevangen in deze streek. 's Morgens gaf de monseignieur een speciale eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Sint-Niklaas en in de namiddag ging hij op bezoek bij het vijfkoppige gezin van de Syriër Omar Ali in Bassevelde, bij Assenede. Omar, zijn Koerdische vrouw Rabia en hun vijf kinderen Sidra (13), Rayyon (9), Sundus (7), Waisi (3) en de acht maanden oude Nourallah wonen in een huisje in de Nieuwe Boekhoutestraat, naast het woonzorgcentrum Sint-Bernardus en recht tegenover de Gemeentelijke Basisschool. Het huis is eigendom van de zusters Bernardinnen en het gezin wordt er al acht maanden opgevangen door de parochie Assenede-Evergem-Zelzate.





"In september 2015 riep paus Fransiscus parochies en geloofsgemeenschappen in Europa op om vluchtelingengezinnen op te vangen", zegt Peter Malfliet van het bisdom Gent "De Belgische bisschoppen hebben zich bij die oproep aangesloten en zo worden er in een tiental huizen van verschillende parochies in Oost-Vlaanderen vluchtelingen opgevangen", zegt Van Looy. "Met de Internationale dag van de Migrant en de Vluchteling wil de Katholieke Kerk aandacht vragen voor deze thematiek en daarom we op bezoek bij vluchtelingenfamilies en bij de vrijwilligers die hen opvangen en ondersteunen."





Nederlands leren

Monseigneur Van Looy werd gisterenmiddag alvast onthaald door het gezin van Omar. Sidra en haar oudste broer Rayyon mochten tolk spelen tijdens het vragenuurtje. "Wij wonen nu een jaar en vier maanden in België", vertelt Sidra. "Door de bombardementen zijn we onze thuisstad Kamishli in het noorden van Syrië moeten ontvluchten. We hebben eerst drie jaar bij familie in Turkije gewoond en daarna zijn we naar België gekomen. Eerst in een opvangcentrum in Wevelgem en sinds 30 juni hier in Bassevelde. Papa gaat nu naar de Nederlandse les en zou graag opnieuw in een supermarkt werken zoals vroeger. Ik ga nu naar de OKAN-klas in Ten Doorn in Eeklo en samen met mij broer Rayyon en zusje Sundus zitten we in de scouts. We wonen hier graag, het zijn hier allemaal zeer vriendelijke mensen. Papa zegt dat we waarschijnlijk nooit zullen terugkeren naar Syrië. We houden contact met familie en vrienden via Facebook."





Toeval of niet, maar bisschop van Looy bezocht in een vorig leven de stad thuisstad van Omar en zijn familie. "Ik was vroeger actief bij de Salesianen van Don Bosco en ik reisde toen de wereld rond", zegt Van Looy. "Bij mijn verblijf in Aleppo heb ik ook Kamishli bezocht. Als voorzitter van Caritas Europa ben ik nog altijd bijzonder betrokken bij de vluchtelingenproblematiek."