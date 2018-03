Bibliotheek krijgt opknapbeurt in najaar 20 maart 2018

02u48 0 Assenede De bibliotheek van Assenede wordt in het najaar grondig verbouwd. Er wordt 325.000 euro uitgetrokken.

De werken aan de bib in de Sportstraat starten ten vroegste in het najaar. "De werken zullen negen maanden duren, en zo lang moet onze bibliotheek een ander onderkomen vinden", zegt schepen Chantal Bobelijn (SamenPlus). "Tegen 1 september moet onze kinderopvang in de Leegstraat verhuizen naar de oude Eca-gebouwen iets verderop. De tijdelijke bibliotheek willen we dan aansluitend in de oude kinderopvang onderbrengen. De toegang van onze nieuwe bibliotheek verhuist naar de rechterkant van het gebouw en wordt volledig aangepast. De bib wordt tachtig vierkante meter groter, er komt nieuw sanitair en ook de burelen worden aangepast. Nodig, want het gebouw voldoet niet meer aan de moderne noden."





De verbouwingswerken zullen negen maanden duren. (JSA)