Bewoners Poelstraat en Molenbosstraat zijn extra verkeer beu: “We durven hier niet meer met onze kinderen op de fiets” Joeri Seymortier

25 februari 2019

10u10 0 Assenede De bewoners van de Poelstraat en de Molenbosstraat in Assenede willen minder verkeer in hun straten.

De maatregel dat er enkel plaatselijk verkeer in de Poelstraat en een deel van de Molenbosstraat mag, werd door de gemeente geschrapt. Daardoor moeten de straten nu een pak meer verkeer slikken. Er wordt volgens de inwoners ook veel te snel gereden op de smalle wegen. “Erg jammer voor een buurt die geliefd is bij wandelaars, fietsers, joggers en ruiters”, zegt buurtbewoner Thierry Dhaeze. “De Molenbosstraat en de Poelstraat zijn nu echte sluipwegen geworden. We durven in de Poelstraat met onze kinderen de fiets niet op. Het is echt veel te gevaarlijk.”

Raadslid Trees Van Eykeren (Anders) zet het dossier op de politieke agenda. “De buurt heeft op een bepaald moment moeten vaststellen dat het verkeersbord ‘plaatselijk verkeer’ werd weggenomen”, zegt Van Eykeren. “Inwoners in onze gemeente zoeken rust en levenskwaliteit. Die is ver te zoeken als de auto’s en vrachtwagens door de buurt razen. De maatregel van plaatselijk verkeer past uitstekend voor de Molenbosstraat en de Poelstraat. Er kan geregeld politiecontrole zijn op de toepassing ervan. Daarom zal ik het voorstel doen op de gemeenteraad.”