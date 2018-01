Bevolking licht gedaald 02u36 0

Assenede start het nieuwe jaar met 14.186 inwoners. Dat zijn er iets minder dan een jaar geleden, toen er 14.250 inwoners waren in de gemeente. Zowat 500 inwoners van Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo klonken het voorbije weekend samen op een gelukkig nieuwjaar. Over de lichte daling maakt niemand zich zorgen. "In 2018 blijft ons inwonersaantal met 14.186 inwoners stabiel boven de 14.000", klinkt het bij de politici.





(JSA)