Betonvak omhoog in Knotwilgenstraat 16 augustus 2018

De Knotwilgenstraat is tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. "Er is hinder door een omhooggekomen betonvak", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Baetslé (SamenPlus). "Het is niet veilig om verkeer toe te laten in de straat. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de rijweg dan ook afgesloten. Er wordt in een omleiding voorzien via de Knotwilgenstraat en de Kapellestraat, en dat in beide rijrichtingen. Wanneer het betonvak hersteld kan worden, is niet duidelijk." (JSA)