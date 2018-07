Bestuurder vlucht na aanrijding geparkeerde wagens 17 juli 2018

Een bestuurder die zaterdagnacht rond 23.30 uur een geparkeerde wagen heeft aangereden aan de haven in Boekhoute (Assenede), is op de vlucht geslagen. De bestuurder reed eerst tegen de geparkeerde wagen van bewoners, die op zijn beurt tegen de tweede wagen van de bewoners knalde. De tweede auto rolde verder tot tegen de gevel van hun huis. "Bij het naar buiten gaan hoorden we een auto aan hoge snelheid wegrijden", vertellen de slachtoffers. Wie getuige was van de aanrijding of meer informatie heeft over de feiten, kan contact opnemen met de politiezone Assenede-Evergem. (WSG)