Bestuurder (32) rijdt in op verlichtingspaal aan Posthoorn Jeffrey Dujardin

27 februari 2019

Op de Posthoorn in Boekhoute, richting het Nederlandse Philipine, is woensdagmiddag een ongeval gebeurd. Een chauffeur raakte om nog onduidelijk reden van de rijbaan af en reed in op een verlichtingspaal in de straat. Door de klap brak de paal af en dreigde hij op het wegdek te vallen. De bestuurder, een 32-jarige man uit Assenede, werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. Door het ongeval was er even geen elektriciteit in de straat. De Posthoorn werd ook afgesloten om de hellende lantaarnpaal te stabiliseren.