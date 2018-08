Bestelwagen rijdt in op achterkant vrachtwagen 23 augustus 2018

Op de N49 richting Zelzate is woensdagmiddag rond 13.45 een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van Assenede, 100 meter voor de lichten.





Een bestelwagen van dierencrematoria en ambulance 'Incinera' uit Zellik reed achteraan in op een Poolse vrachtwagen. De grootste klap kreeg de bestuurder van de bestelwagen te verwerken. Hij zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn wagen. De hulpdiensten waaronder de MUG van het AZ Alma in Eeklo kwamen ter plaatse om de zeer zwaargewonde man te verzorgen. Hij werd drie kwartier later weggebracht naar het ziekenhuis.





Er was zware hinder richting Zelzate, er was één rijstrook vrij voor het verkeer. Hierdoor onstond er snel een file, de hinder was pas laat in de namiddag voorbij.





(JEW/DJG)