Bestelwagen kantelt in zijberm 07 juli 2018

Een bestelwagen is gisteren rond 11 uur in de zijberm beland langs de E34 in Bassevelde. De bestuurder was plots de controle over het stuur verloren, waardoor zijn voertuig op zijn zijkant belandde. De brandweer moest ter plaatse komen om de inzittende uit het voertuig te halen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. De rechterrijstrook was door het ongeval en voor de takelwerkzaamheden even versperd. Rond 12.15 uur was de rijbaan vrij. (JEW)