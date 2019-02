Bestelwagen gestolen in Assenede: tips en getuigenissen zijn welkom OSG

08 februari 2019

11u35 0 Assenede Onbekende dieven hebben deze week de bestelwagen van bloemist De Binnentuin in Assenede gestolen na een inbraak. Momenteel zijn de daders spoorloos, en alle tips zijn welkom.

De daders sloegen toe in de nacht van woensdag op donderdag. Het gaat om een citroengele Volkswagen zoals te zien op de foto hieronder, met de nummerplaat AGS130. Achteraan staat het opschrift ‘Bloemen De Binnentuin'.

De dieven braken binnen in het huis van de bloemisten en vonden de sleutels. Ze konden wegrijden met de bestelwagen. Alle tips zijn welkom bij de politie van Assenede-Evergem via 09 257 00 10 of https://www.politie.be/5421/contact.