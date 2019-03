Belleman krijgt na twintig jaar… nieuwe bel Joeri Seymortier

05 maart 2019

05u24 0 Assenede De Belleman van Assenede, Jan De Smet, heeft na twintig jaar een nieuwe bel gekregen.

Jan De Belleman heeft de nieuwe bel gekregen van schepen van Feestelijkheden David Vercauteren en voorzitter van de feestcommissie Frank Van Kerckvoorde. “Zijn oude bel was na twintig jaar dienst dan ook dringend aan vervanging toe”, zegt David Vercauteren. “Assenede is een van de weinige gemeenten in Vlaanderen die nog over een officiële Belleman beschikt. Die traditie moeten we in ere houden.”

Om de twintigste verjaardag van Jan De Smet als Belleman te vieren wil de feestcommissie in het najaar het Belgisch kampioenschap voor Bellemannen naar Assenede halen. Er wordt achter de schermen al volop aan de voorbereidingen gewerkt.